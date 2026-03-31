Стартовал итоговый этап чемпионатного движения «Профессионалы» 2026 года

«Движение “Профессионалы”, которое мы развиваем в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тысяч компаний и предприятий поддерживают участников движения “Профессионалы”. Они уже предложили более 50 тысяч стажировок и вакансий конкурсантам. Желаю всем здоровой конкуренции, отличных результатов, а наставникам больше поводов для радости и гордости!» — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.