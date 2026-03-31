Стартовал итоговый этап чемпионатного движения «Профессионалы» 2026 года

Итоговый (межрегиональный) этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в этом году объединит около 7 тыс. победителей предыдущих этапов из всех субъектов страны. Соревнования пройдут в 31 регионе и на площадках 14 предприятий-партнеров, сообщили в Минпросвещения РФ.
«Движение “Профессионалы”, которое мы развиваем в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тысяч компаний и предприятий поддерживают участников движения “Профессионалы”. Они уже предложили более 50 тысяч стажировок и вакансий конкурсантам. Желаю всем здоровой конкуренции, отличных результатов, а наставникам больше поводов для радости и гордости!» — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Состязания пройдут по 268 компетенциям в категории «основная» и 123 компетенциям в категории «юниоры». Конкурсные испытания продлятся до 30 апреля на площадках регионов и до 21 августа — на предприятиях-партнерах. При этом в большинстве компаний проведение мероприятий чемпионата сопряжено с корпоративными соревнованиями сотрудников. Это становится дополнительным импульсом для развития профессиональных навыков студентов, будущих работников предприятий, и способствует интеграции системы образования и бизнеса.
«Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата очень важен для развития системы СПО. Он дает возможность сравнить уровень мастерства конкурсантов и продемонстрировать лучшие практики подготовки кадров. Чемпионат “Профессионалы” является площадкой для повышения квалификации преподавателей и обмена опытом. Это этап, на котором встречаются лучшие из лучших от каждого региона. Здесь все победители, каждый конкурсант уже сделал уверенный шаг к успешной карьере», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.