Врачи смогут быстрее спасать пострадавших после ДТП

Ранее сообщалось, что в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Казахстане пострадали более 51 тысячи человек, из них 2,3 тысячи погибли. При этом уровень летальности удалось снизить на 10%. Из почти 796 тысяч вызовов службы скорой медицинской помощи, связанных с травмами, около 44 тысяч (5,6%) были вызваны ДТП.