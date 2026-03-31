Вахтовикам на строительстве красноярского метро готовы платить до 300 тысяч рублей

В соцсетях ГК «Моспроект-3», генподрядчике строительства метротрамвая в Красноярске, открыты вакансии для вахтовиков.

Больше всего предлагают гидравлику и механику тоннелепроходческого механизированного комплекса — до 300 тысяч рублей в месяц.

Горный мастер может заработать 250 тысяч рублей, проходчик — от 240 тысяч, электрогазосварщик и электрослесарь — от 220 до 240 тысяч. Машинисту дизелевоза или электровоза готовы платить 260 тысяч рублей в месяц. Также требуются горнорабочие, стропальщики, бетонщики, ламповщики и слесари-ремонтники — от 140 до 234 тысяч рублей.

На позиции слесаря-сантехника и кладовщика действует другой график: 5/2 по 8 часов и 2/2 соответственно, зарплата от 50 до 65 тысяч.

Работодатель предоставляет проживание, питание и спецодежду, компенсирует проезд до места работы и медосмотр. Обещают официальное трудоустройство.

