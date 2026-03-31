На два апрельских дня меняется расписание движения поездов в Калининградской области

На 7 и 8 апреля запланированы ремонтные работы на станции Дзержинская-Новая. В связи с этим изменится расписание движения некоторых пригородных поездов, сообщает пресс-служба КЖД.
Так, 7 апреля не будет ходить рельсобус, отправляющийся из Голубево до Южного вокзала в 9:40.
8 апреля пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в Голубево в 7:20, поедет через остановочный пункт Киевская и прибудет на конечную станцию на 10 минут раньше без совершения посадки и высадки пассажиров на Южном вокзале и остановочном пункте Ангарская.