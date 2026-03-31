Ограничения на ловлю рыбы вводятся в Нижегородской области с 1 апреля

В Нижегородской области с 1 апреля 2026 года вводится ежегодный запрет на рыбную ловлю в связи с началом нерестового периода. Об этом сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев. На реке Оке ограничения продлятся до 10 июня, на Чебоксарском водохранилище — с 10 апреля до 10 июня, а на Горьковском водохранилище и озерах — с 15 апреля по 15 июня.
В этот период разрешена только любительская рыбалка с берега вне мест нерестовых участков. Рыбакам разрешается использовать не более одной поплавочной или донной удочки с количеством крючков не более двух штук. Суточная норма вылова составляет 5 килограммов на человека. Промышленная добыча водных биоресурсов на время действия ограничений полностью прекращена.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для граждан могут достигать 5 000 рублей с конфискацией судна, а в случае незаконной добычи — до 500 000 рублей или лишения свободы на срок до двух лет. В регионе усилено патрулирование водоемов силами рыбоохраны и полиции.
Ранее сообщалось, что сезон охоты стартует в Нижегородской области с 1 апреля.