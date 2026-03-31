Ограничения на ловлю рыбы вводятся в Нижегородской области с 1 апреля

В Нижегородской области с 1 апреля 2026 года вводится ежегодный запрет на рыбную ловлю в связи с началом нерестового периода. Об этом сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев. На реке Оке ограничения продлятся до 10 июня, на Чебоксарском водохранилище — с 10 апреля до 10 июня, а на Горьковском водохранилище и озерах — с 15 апреля по 15 июня.