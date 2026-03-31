Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 121 тыс. рублей

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Волгоградской области выросла на 7,5% за год. Такими.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Волгоградской области выросла на 7,5% за год. Такими данными поделились эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Так, средняя стоимость квадратного метра достигла 121,9 тысячи рублей. По мнению специалистов, такая ситуация формируется за счет дисбаланса между спросом и предложением, который постепенно усиливается.

На текущий момент в регионе строится 124 многоквартирных дома, в которых запланировано 16,7 тысячи жилых единиц общей площадью 818,9 тысячи кв. м. Снижение объемов строительства стало одним из ключевых изменений последнего года.

При этом продолжается рост спроса благодаря ипотеке. В декабре 2025 года было выдано 1043 ипотечных кредита по договорам долевого участия, что на 131% больше, чем годом ранее.

— Рынок новостроек Волгограда сейчас развивается по классическому сценарию сжатия предложения. Объем строительства снижается, при этом спрос поддерживается за счет ипотечных программ. В таких условиях рост цен становится логичным следствием текущего баланса рынка, — считает гендиректор агентства Валерий Летенков.