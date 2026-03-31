Нижегородцы добились справедливости и денег: им вернули более 20 миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 марта, ФедералПресс. В Нижегородской области более 130 сотрудников предприятия «Смартком» получили долгожданные выплаты после вмешательства прокуратуры. Общая сумма задолженности по заработной плате составила свыше 20 млн рублей.

«У ООО “Смартком” образовалась задолженность по оплате труда за август 2025 года перед 133 работниками, в том числе уволенными», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении руководства возбуждено дело об административном правонарушении по факту задержки выплат, а также внесено представление.

В результате работодатель погасил долги перед сотрудниками в полном объеме. Кроме того, работникам перечислили денежную компенсацию за задержку зарплаты — более 1 млн рублей.

Ранее «ФедералПресс» о том, что, по прогнозам аналитика Кирилла Селезнева, в 2026 году задолженность по заработной плате в России продолжит расти. Основные причины — высокая ключевая ставка, неплатежи контрагентов и кассовые разрывы, особенно в строительстве и промышленности. Эксперт посоветовал работникам фиксировать нарушения и быть готовыми к смене работы.

Фото: ФедералПресс / Александр Калинин.