Нижегородцы добились справедливости и денег: им вернули более 20 миллионов рублей

«У ООО “Смартком” образовалась задолженность по оплате труда за август 2025 года перед 133 работниками, в том числе уволенными», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В отношении руководства возбуждено дело об административном правонарушении по факту задержки выплат, а также внесено представление.
В результате работодатель погасил долги перед сотрудниками в полном объеме. Кроме того, работникам перечислили денежную компенсацию за задержку зарплаты — более 1 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» о том, что, по прогнозам аналитика Кирилла Селезнева, в 2026 году задолженность по заработной плате в России продолжит расти. Основные причины — высокая ключевая ставка, неплатежи контрагентов и кассовые разрывы, особенно в строительстве и промышленности. Эксперт посоветовал работникам фиксировать нарушения и быть готовыми к смене работы.
