Ограничения для рыболовов вводятся в Нижегородской области с 1 апреля

Источник: Живем в Нижнем

С 1 апреля в Нижегородской области начнут действовать ограничения на любительскую рыбалку. Также вступит в силу запрет на промышленный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данные меры применяют ежегодно в период нереста, который является ключевым этапом в воспроизводстве водных биологических ресурсов. В связи с ограничениями в регионе усилят контрольно-надзорные мероприятия.

С 1 апреля по 10 июня ограничения установят на Оке, выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища, с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище, а с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском.

Допускается любительская рыбалка с берега за пределами нерестовых участков. Разрешается использование поплавочной или донной удочки при условии применения не более двух крючков.

С перечнем нерестовых участков можно ознакомиться на сайте Минлесхоза. Незаконная добыча рыбы влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее мы писали, что 482 тонны рыбы выловили в Нижегородской области в 2025 году.