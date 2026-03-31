Магнолия распустилась в Беларуси на полмесяца раньше

Магнолия распустилась в Беларуси раньше обычного, нежные цветки первыми появились в Бресте, пишет БелТА.
Так, в южной столице Беларуси теплолюбивая магнолия зацвела уже в конце марта. Причем обычно магнолия в белорусских краях зацветает не раньше середины апреля, но в этом году ее цветение началось раньше срока. Теплый март ускорил процесс и первые нежные бутоны магнолии уже раскрылись.
Увы, ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, что похолодает, сообщая, какой будет погода в Беларуси на неделе с 30 марта по 5 апреля: «Температура резко упадет на 7 — 10 градусов».