Сколько камер видеонаблюдения следят за жителями Астаны

На улицах Астаны установлено 217 тысяч камер видеонаблюдения, 56 тысяч подключены к Центру оперативного реагирования полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Департамент полиции Астаны сообщает, что в городе установлено 217 тысяч камер видеонаблюдения. Из них 56 тысяч подключены к Центру оперативного управления полиции (ЦОУ).

Эффективность работы

С помощью камер в прошлом году было раскрыто более 3 тысяч преступлений и выявлено около 41 тысячи административных правонарушений. В текущем году раскрыто более 400 преступлений и выявлено около 9 тысяч административных правонарушений.

Места установки камер

Камеры установлены в подъездах и дворах жилых домов, крупных торговых центрах, общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры, а также в учреждениях образования и государственных организациях.

Мониторинг в реальном времени

Сведения о наличии и количестве камер регулярно актуализируются. Камеры, подключённые к ЦОУ, позволяют мониторить обстановку в реальном времени и оперативно реагировать на происшествия. Это повышает эффективность работы правоохранительных органов.

Перспективы развития

В будущем все видеокамеры планируется объединить в единую платформу «Национальной системы видеомониторинга». Этот проект направлен на обеспечение своевременного и эффективного реагирования на происшествия и повышение общественной безопасности города с помощью цифровых технологий.

Призыв к жителям

Полиция призывает жителей столицы быть внимательными, соблюдать законы и правила общественного порядка. Цифровизация и расширение системы видеомониторинга значительно повышают защиту граждан и безопасность города.