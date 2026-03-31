Сколько камер видеонаблюдения следят за жителями Астаны

В столице Казахстана функционируют 217 тысяч камер видеонаблюдения
Департамент полиции Астаны сообщает, что в городе установлено 217 тысяч камер видеонаблюдения. Из них 56 тысяч подключены к Центру оперативного управления полиции (ЦОУ).
Эффективность работы
С помощью камер в прошлом году было раскрыто более 3 тысяч преступлений и выявлено около 41 тысячи административных правонарушений. В текущем году раскрыто более 400 преступлений и выявлено около 9 тысяч административных правонарушений.
Места установки камер
Камеры установлены в подъездах и дворах жилых домов, крупных торговых центрах, общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры, а также в учреждениях образования и государственных организациях.
Мониторинг в реальном времени
Сведения о наличии и количестве камер регулярно актуализируются. Камеры, подключённые к ЦОУ, позволяют мониторить обстановку в реальном времени и оперативно реагировать на происшествия. Это повышает эффективность работы правоохранительных органов.
Перспективы развития
В будущем все видеокамеры планируется объединить в единую платформу «Национальной системы видеомониторинга». Этот проект направлен на обеспечение своевременного и эффективного реагирования на происшествия и повышение общественной безопасности города с помощью цифровых технологий.
Призыв к жителям
Полиция призывает жителей столицы быть внимательными, соблюдать законы и правила общественного порядка. Цифровизация и расширение системы видеомониторинга значительно повышают защиту граждан и безопасность города.