Ожидает ли Telegram полная блокировка с 1 апреля?

Волгоградцы получили странные системные уведомления, что 31 марта — «последняя возможность» оплатить подписку Premium.
Жители Волгограда всерьез обеспокоены судьбой своего любимого мессенджера. В соцсетях и родительских чатах вовсю обсуждают новость: якобы с 1 апреля Telegram в России прикажет долго жить. Масла в огонь подливают сообщения о том, что зайти в приложение не получится даже через «обходные пути».
Последние две недели для пользователей выдались нервными. Массовые сбои начались еще в середине марта — картинки не грузились, сообщения «висели», а видео кружочки и вовсе стали роскошью. В пиковые моменты доля неудачных попыток достучаться до серверов достигала 80%. На пару дней наступила «оттепель», когда все летало, но радость была недолгой — проблемы вернулись.
На фоне этого затишья со стороны создателя мессенджера Павла Дурова многие волгоградцы получили странные системные уведомления. В них предупреждают, что сегодня, 31 марта 2026 года, — «последняя возможность» оплатить подписку Premium. Людям предлагают внести предоплату сразу на два года вперед со скидкой, намекая, что скоро технически оформить подписку в России станет невозможно.
Для многих горожан Telegram — это не просто переписка с друзьями, но и работа, и оперативные новости региона. Специалисты, правда, успокаивают: полностью «вырубить» мессенджер технически невероятно сложно и дорого из-за его особой архитектуры. Скорее, расчет идет на то, что пользователи сами устанут от постоянных «глюков» и уйдут на другие площадки.
Тем временем в официальных кругах напоминают: к платформе есть претензии по части соблюдения российских законов. Пока одни гадают, станет ли 1 апреля днем «цифровой тишины», другие уже начали копировать важные контакты и фотоархивы в другие приложения.
