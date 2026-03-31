Новые квадроциклы отправились в зону СВО из Волгограда

Волгоградская область продолжает активно поддерживать российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Недавно регион передал новую партию транспортных средств, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В числе отправленной техники — квадроциклы отечественного производства, специально разработанные для передвижения по сложной пересеченной местности, что особенно актуально в условиях весенней распутицы. Эти мотоциклы помогут бойцам более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.