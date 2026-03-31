Новые квадроциклы отправились в зону СВО из Волгограда

Регион отправил новую партию техники, приобретенную Фондом поддержки военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область продолжает активно поддерживать российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Недавно регион передал новую партию транспортных средств, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В числе отправленной техники — квадроциклы отечественного производства, специально разработанные для передвижения по сложной пересеченной местности, что особенно актуально в условиях весенней распутицы. Эти мотоциклы помогут бойцам более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Приобрели квадроциклы на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Это не разовая акция: регион регулярно направляет в зону боевых действий разнообразную технику. Среди поставок — автомобили повышенной проходимости, бронированные машины, квадроциклы и мотоциклы, беспилотные летательные аппараты, современные средства связи, а также необходимое медицинское и инженерное оборудование.