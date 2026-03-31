В Волгограде утвержден график остановки котельных с апреля

Отключать горячую воду в многоквартирных домах в Волгограде в 2026 году начнут уже с 15 апреля. В областном центре уже утвердили график остановок котельных «Концессий теплоснабжения». Плановый ремонт и испытания тепловых сетей в городе запланировали с 15 апреля по 15 октября. Документ опубликовал департамент ЖКХ и ТЭК.
Согласно графику, начнут останавливать котельные на плановый ремонт в Волгограде с 15 апреля 2026 года. К этому времени отопительный сезон в городе-герое всегда завершается.
Часть волгоградских котельных остановят для подготовки к следующей зиме всего на 10−14 дней. Часть не будут работать весь теплый период: с 15 апреля по 15 октября. График отключений горячей воды в Волгограде на 2026 год еще не утвержден, но обычно он во многом совпадает с графиком остановки котельных.
Волгоградцы уже стонут из-за огненных батарей при настежь открытых окнах. Из-за теплой погоды ночью и 20-градусного тепла днем у городских властей есть законные основания для отключения подачи тепла уже в начале апреля. Но постановление еще не подписано. Зато в Камышине топить перестанут уже с 1 апреля 2026 года.
