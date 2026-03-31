Депутат-коммунист Севостьянов о работе горсовета: «До мордобоя не доходит»

— Хронология событий была такая: мы избираемся в городской совет, шесть человек коммунистов проходит, и по списку я прохожу ещё в облдуму. Меня партия просит: «Если ты в облдуму уйдёшь, то теряется место в городском совете, на довыборах тяжело победить». Ну, это все понимают. Я говорю: «Хорошо, давайте тогда я буду руководителем фракции». Такой вот политический бонус. Всё хорошо, вопросов нет, меня избирают руководителем фракции. Кстати, среди всех шестерых, кто прошёл, политический опыт больше только у Александра Геннадьевича Дудорова. То есть руководителем фракции должен был быть либо я, либо он, по логике вещей. Ну идейно подкованные тоже, получается, мы с ним вдвоём, наверное, больше всех, пускай это нескромно звучит. Избирают, но проходит меньше года, меня «скидывают» с руководителя фракции. Потом через полтора-два года Колобов уходит из фракции КПРФ, и они с Гладилиной формируют уже фракцию «Коммунистов России». Меня вновь избирают руководителем фракции КПРФ. Но проходит какое-то время, меня вообще исключают из партии. После того, как Саломохин в меня плеснул стакан воды (зампредседателя горсовета, единорос — прим. «Нового Калининграда»), была первая попытка снятия. Интересное такое, вроде как совпадение, да? Как оно там на самом деле было, не знаю. Тогда не прошло решение. Голоса разделились примерно два на два. Четыре депутата фракции осталось на тот момент КПРФ. И проходит ещё несколько месяцев — и осенью 2025 года меня снимают.