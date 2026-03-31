В Китае впервые представили одежду с отделкой из калининградского янтаря. Новая коллекция с китайскими национальными мотивами и балтийским желтым камнем была создана специально для Фестиваля российских дизайнеров в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.