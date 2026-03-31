В Китае впервые представили одежду с отделкой из калининградского янтаря. Новая коллекция с китайскими национальными мотивами и балтийским желтым камнем была создана специально для Фестиваля российских дизайнеров в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.
Российские дизайнеры вдохновились лучшими образцами древней китайской культуры и адаптировали элементы традиционных узоров и символов для создания орнаментов из янтаря. Новая линия одежды состоит из 15 комплектов. Мастера обработали около трех килограммов янтаря.
Камушки блистали на воротниках, манжетах и лацканах пиджаков. Из янтаря выполнены пуговицы, а также пояса и головные уборы.
Третий сезон фестиваля Russian Fashion Display прошел 28−29 марта 2026 года в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. В мероприятии приняли участие дизайнеры из Китая и России.
Одежду и аксессуары с включением янтаря в Калининграде производят с 2023 года.