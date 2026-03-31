От Или до Темирлана: какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали

На странице в Instagram администрация сообщила:
«Знакомьтесь: Алан, Арлан, Тарлан. Наши маленькие амурские тигрята теперь с именами! Спасибо всем за участие».
С просьбой помочь выбрать имена для недавно родившихся питомцев зоопарк обратился накануне, 30 марта.
Казахстанцы живо откликнулись, предложив разные варианты, в том числе несколько раз упоминались и нынешние имена тигрят:
Можно назвать их, как ветра: Эби, Сайкан, Буран. Арлан, Тарлан, Алан. Алан, Арлан, Тарлан. Брюс, Джеки и Чак. Лео, Стич и Симба! Моцарт, Бах, Бетховен. Шерхан, Дастан и Темирлан. Марс, Меркурий, Юпитер. Коржик, карамелька и компот. Я думаю, что будет лучшей идеей дать имена в честь рек, которые впадают в озеро Балхаш. Именно там раньше обитали туранские тигры: Или, Каратал, Аксу.
27 марта 2026 года стало известно, что у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня.