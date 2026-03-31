АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские туристы на майские праздники могут отправиться в Сочи, Калининград, Дербент, а также в Мурманск по цене до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, выяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туристы, которые хотят на майские праздники поехать подышать морским воздухом на курорты России и имеют возможность потратить на свои желания до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут смело присматриваться к Сочи, Калининграду и Дербенту. Можно также поехать в Мурманск, расположенный на берегу Кольского залива Баренцева моря», — рассказали в АТОР.
По их данным, самым бюджетным направлением на период майских праздников стал Сочи, а самым дорогим — Дербент в Дагестане. «В Сочи, например, можно отдохнуть за 65 тысяч рублей на двоих на 7 ночей (тип питания в отеле — завтраки)», — подчеркнули в ассоциации.
В то же время минимальная цена отдыха в Калининграде составляет 83,1 тысячи рублей, а в Мурманске — 84,2 тысячи. При этом поездка в Дербент обойдется туристам в 85,5 тысячи рублей, однако в Махачкале стоимость начинается от 117,4 тысячи.
В ассоциации выяснили, что отдохнуть в период майских праздников до 150 тысяч рублей можно в Крыму, Анапе и Геленджике, в стоимость входят дорога и проживание в отеле. Минимальная цена за тур в Крым составляет 101,4 тысячи рублей на двоих на семь ночей с дорогой и проживанием в отеле с типом питания «завтраки». В Анапе стоимость такого отдыха начинается от 116,1 тысячи рублей, а в Геленджике — от 124,6 тысячи.