АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

АТОР: туристы на майские могут поехать в Сочи по цене до 100 тыс руб на двоих.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские туристы на майские праздники могут отправиться в Сочи, Калининград, Дербент, а также в Мурманск по цене до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, выяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы, которые хотят на майские праздники поехать подышать морским воздухом на курорты России и имеют возможность потратить на свои желания до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут смело присматриваться к Сочи, Калининграду и Дербенту. Можно также поехать в Мурманск, расположенный на берегу Кольского залива Баренцева моря», — рассказали в АТОР.

По их данным, самым бюджетным направлением на период майских праздников стал Сочи, а самым дорогим — Дербент в Дагестане. «В Сочи, например, можно отдохнуть за 65 тысяч рублей на двоих на 7 ночей (тип питания в отеле — завтраки)», — подчеркнули в ассоциации.

В то же время минимальная цена отдыха в Калининграде составляет 83,1 тысячи рублей, а в Мурманске — 84,2 тысячи. При этом поездка в Дербент обойдется туристам в 85,5 тысячи рублей, однако в Махачкале стоимость начинается от 117,4 тысячи.

В ассоциации выяснили, что отдохнуть в период майских праздников до 150 тысяч рублей можно в Крыму, Анапе и Геленджике, в стоимость входят дорога и проживание в отеле. Минимальная цена за тур в Крым составляет 101,4 тысячи рублей на двоих на семь ночей с дорогой и проживанием в отеле с типом питания «завтраки». В Анапе стоимость такого отдыха начинается от 116,1 тысячи рублей, а в Геленджике — от 124,6 тысячи.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
