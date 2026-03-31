АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

В ассоциации выяснили, что отдохнуть в период майских праздников до 150 тысяч рублей можно в Крыму, Анапе и Геленджике, в стоимость входят дорога и проживание в отеле. Минимальная цена за тур в Крым составляет 101,4 тысячи рублей на двоих на семь ночей с дорогой и проживанием в отеле с типом питания «завтраки». В Анапе стоимость такого отдыха начинается от 116,1 тысячи рублей, а в Геленджике — от 124,6 тысячи.