Ложка как искусство: в Красноярске пройдет тематический день в музее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 апреля в музее «Мемориал Победы» в Красноярске пройдет серия мероприятий, приуроченных к Международному дню ложки.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 апреля в музее «Мемориал Победы» в Красноярске пройдет серия мероприятий, приуроченных к Международному дню ложки.

В программе мастер-класс по линогравюре «Солдатская ложка» в 13:00 и занятие по народной художественной культуре с обучением игре на ложках в 14:00. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Весна Победы».

Организаторы отмечают, что проект посвящен не только самому предмету, но и традициям его художественного оформления, а также его роли в народной культуре. Мастер-классы проведут участники ансамбля «Сибирская вечора».

Запись на участие открыта по телефону 2−300−200, сообщили в управлении культуры Красноярска.

6+