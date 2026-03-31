Жизнь по-новому: что изменится для волгоградцев с 1 апреля?

Апрель принесет жителям Волгограда и других регионов России целую пачку законодательных новшеств, которые напрямую отразятся на походах по магазинам, оформлении кредитов и получении выплат.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в соцсетях подробно рассказал о новых законах апреля. Начнем с того, что привычная многим «длинная» рассрочка уходит в прошлое. Теперь закон жестко ограничивает ее срок всего шестью месяцами.
Из плюсов — за досрочное погашение такого долга с вас не имеют права брать никакие комиссии или штрафы, так что скрытых платежей и «вечных» долгов должно стать значительно меньше.
Серьезные перемены ждут и любителей шоппинга прямо у кассового аппарата. Система «Честный знак» закручивает гайки: теперь касса просто не пробьет товар, если у него истек срок годности или код маркировки оказался «левым». Причем проверять продукты на свежесть система сможет даже в офлайн-режиме по локальной базе магазина, так что шансы купить просроченный кефир или подозрительную колбасу в крупных сетях города заметно снизятся.
Для тех, кто планировал строить дом или брать кредит под залог уже имеющейся недвижимости, новости менее оптимистичные.
Центробанк решил навести порядок с «рискованными» займами. Теперь банкам разрешено выдавать гораздо меньше кредитов тем людям, у которых на выплаты уходит больше 80% от официального дохода. Таких заемщиков в общей массе станет в два раза меньше, а значит, получить одобрение по ипотеке на частный сектор в Волгограде будет сложнее и требования к зарплате вырастут.
Приятные новости касаются старшего поколения. С 1 апреля пройдет очередная индексация социальных пенсий, которая затронет более четырех миллионов человек по всей стране. Для неработающих пенсионеров средний размер выплаты составит почти 17 тысяч рублей. Сумма, конечно, не заоблачная, но прибавка в текущих условиях лишней точно не будет.
Не забыли власти и про бизнес, особенно про местный общепит. Кафе и рестораны, работающие на упрощенке или патенте, до конца года получили передышку и освобождены от уплаты НДС. Причем прежние строгие требования к уровню зарплат сотрудников и доле выручки временно отменили.
Это сделано для того, чтобы волгоградские предприниматели успели адаптироваться к новым реалиям и не закрылись, а жители города не остались без привычных мест для отдыха.
