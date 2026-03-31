Кузбассовец обманывал семьи больных детей обычными магнитами

В городе Ленинске-Кузнецком осудили 33-летнего жителя Полысаево, который представлялся целителем и выманивал деньги у семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают VSE42.RU.
Как рассказали в региональной прокуратуре, у мужчины не было ни медицинского образования, ни лицензии. Тем не менее с 2023 года он активно предлагал услуги по адаптивной физкультуре. В ход шли самые простые магниты, не имеющие никаких лечебных свойств, — их лжеспециалист выдавал за уникальные зарубежные аппараты.
Метод обмана оказался незамысловатым. Сначала он проводил десятидневные сеансы на дому, после чего внушал родителям, что курс нужно обязательно продолжать, и тут же продавал им очередную партию «чудо-магнитов». Реальная цена таких изделий на маркетплейсах составляла всего 300−350 рублей за штуку, а доверчивым клиентам они отдавались по 30−58 тысяч рублей. В общей сложности три семьи лишились 143 тысяч рублей.
Сам подсудимый вину не признал, однако позже добровольно возместил весь ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа — 200 тысяч рублей.