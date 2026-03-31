Житель Комсомольска погиб после столкновения с эвакуатором на трассе А-376

Трасса «Хабаровск — Лидога — Ванино» стала местом очередной смертельной аварии, сообщает Пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Утром в Нанайском районе кроссовер на скорости врезался в стоящий на обочине эвакуатор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации правоохранительных органов, водитель Honda CRV двигался в сторону краевой столицы, когда допустил наезд на спецтехнику, занятую погрузкой легкового автомобиля. Удар пришелся на стоящий MMS Fuso. Мужчина, находившийся за рулем «Хонды», получил ранения, несовместимые с жизнью. Его спутница была экстренно доставлена в больницу. Следственная группа продолжает работу на месте происшествия для выяснения всех деталей случившегося.
Эта авария стала четвертой за последние несколько дней, закончившейся летальным исходом. Представители дорожной полиции подчеркивают, что рост смертности напрямую связан с игнорированием правил безопасности и превышением скорости. Водителей призывают проявлять предельную бдительность и помнить о высокой ответственности при управлении транспортным средством.
За сухими цифрами статистики стоят реальные трагедии семей, потерявших близких. Основной причиной тяжких последствий остается высокая скорость, которая превращает автомобиль в неуправляемый снаряд. Госавтоинспекция призывает водителей помнить: сэкономленные минуты не стоят человеческой жизни. Дома каждого автомобилиста ждут живым, а не в сводках происшествий.
