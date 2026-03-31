Житель Комсомольска погиб после столкновения с эвакуатором на трассе А-376

По информации правоохранительных органов, водитель Honda CRV двигался в сторону краевой столицы, когда допустил наезд на спецтехнику, занятую погрузкой легкового автомобиля. Удар пришелся на стоящий MMS Fuso. Мужчина, находившийся за рулем «Хонды», получил ранения, несовместимые с жизнью. Его спутница была экстренно доставлена в больницу. Следственная группа продолжает работу на месте происшествия для выяснения всех деталей случившегося.