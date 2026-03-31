«Есть такая профессия — Родину защищать»

— Сегодня в полном объёме идёт набор в военные вузы, — говорит военный комиссар Кирилл Остапчук. — Для этого — первое, не надо выходить из дома. Нужно открыть компьютер с Интернетом. Сегодня в России более 40 высших учебных заведений. Если ты спортсмен, можешь поступить в Ленинградский институт физкультуры, если хочешь быть военным медиком — пожалуйста, в военно-медицинскую академию имени Сергея Мироновича Кирова. Хочешь связать судьбу с тыловым подразделением, у нас есть академия материально-технического обеспечения. Очень востребована сегодня артиллерия — бог войны. Что для этого нужно? Требуется выбрать своё направление, прийти в военкомат и написать заявление. Потом пройти профессионально-психологический отбор. Грамотные сотрудники военного комиссариата ещё раз с тобой побеседуют и выявят качества, по которым ты можешь поступить в какое-то военно-учебное заведение. Хочу сказать, что только на первом курсе курсант имеет звание рядовой. На втором курсе курсант подписывает контракт и проживает в общежитии. Учёба бесплатная. Денежное довольствие, которое курсант получает со второго курса равноценно довольствию военнослужащего, проходящего службу по контракту. И составляет от 38 тысяч рублей.