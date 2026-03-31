«Есть такая профессия — Родину защищать»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почему современные ребята выбирают военные вузы? Об этом поговорили и объяснили суть выбора военной профессии специалисты военного образования Красноярья: Дмитрий Ящишин — представитель военно-учебного центра (ВУЧ) СФУ, Сергей Гребенюк — ветеран СВО, Павел Тимук — директор Лесосибирского кадетского корпуса, Кирилл Остапчук — военный комиссар Дивногорска и Свердловского района Красноярска.
— Здравствуйте, уважаемые гости интервью! Мы ежедневно узнаём об успехах и подвигах наших бойцов на фронте. Это связано с мужеством и отвагой парней. Но немалый вклад в том, что получают знания наши парни, наши солдаты. Поэтому первый вопрос: на каком уровне сейчас профессиональная подготовка офицерского состава? Скажите, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич!
— В нашем военно-учебном центре она на высоком уровне. Артиллеристов готовят для разных систем, включая системы залпового огня. Они проходят стажировку в войсках после 2-го курса и после 4-го курса, выполняя на учениях боевые стрельбы на полигоне в войсковых частях. Готовят также офицеров переводчиков и офицеров в службу радиационной борьбы. Сам я артиллерист.
— Сергей Николаевич, вы же тот же вуз заканчивали?
— Да, закончил наш ВУЗ на кафедре наземной артиллерии. После окончания вуза попал в войсковую часть в Оренбургскую область. Если говорить о подготовке, то согласен, что она на высоком уровне. Теоретические знания подкрепляются практически. Все расчёты, технику можно пощупать руками, посмотреть и реально развернуть. Это базовые знания для любого военнослужащего.
— Кирилл Николаевич, есть что добавить?
— Добавить хочу то, что жизнь курсанта вуза, начиная с первых дней и заканчивая его выпуском для службы в рядах армии России в звании офицера, многим отличается от гражданской жизни. Если брать мой пример, в день имел не более 30 минут свободного времени. Остальное время было подчинено учёбе и практическим занятиям. Вопросам обучения — что бы я стал высокопрофессиональным офицером, который потом мог руководить не только техникой, но и личным составом, который должен быть накормлен и напоен, грамотно выполнять свои функциональные обязанности. Поэтому сегодня, выполняя обязанности на СВО, я очень быстро вспоминал навыки и умения, которые мне дало высшее военно-учебное заведение. Они мне пригодились в повседневной деятельности за ленточкой.
— Павел Фёдорович, вам слово.
— Товарищи офицеры говорят о такой специфике войны. Кадетский корпус, это другое. Это не значит, что мы не готовим ребят для военной службы. Но у нас цели и задачи другие. Потому что к нам приходят дети 10−11 лет. Что бы они эффективно выполняли задачи, которые им поставит Родина в будущем, наша задача максимально их развить и заложить фундамент физического и психического здоровья. Дать понятия — что такое плечо товарища, что такое коллектив и семья, взвод, подразделение. Бывает, что у них нет даже 30 минут свободного времени, потому что таков распорядок. За 7 лет, которые они проводят в кадетском корпусе, они приобретают неоценимый опыт взаимодействия, управления, опыт будущего жизненного пути, где масса трудностей и их нужно преодолевать.
— Хочу каждому из вас адресовать вопрос: почему вы в своё время выбрали этот путь? Давайте начнём с Дмитрия Ящишина.
— В школьные годы в 2014 году с товарищем определились, что хотим поступать в Рязанское командное училище ВДВ. Поехали поступать, но не получилось. После этого я ушёл в армию на срочную службу. После службы пошёл в патрульно-постовую службу (ППС) в Красноярске. Проработав там полгода, понял, что это не моё. Поехал поступать в Новосибирское командное училище. Там сложились трудности и ещё осталось время подать документы в военно-учебный центр СФУ.
— Сергей Николаевич Гребенюк, у вас какая история?
— Я родился и вырос в деревне с дедом. Слушая его истории, у меня сложилась тяга к военному.
— У вас же старший сын учится в кадетском корпусе?
— Да, старший сын там. Сегодня утром отвёз его в кадетский корпус имени Александра Лебедя. Он изъявил желание, смотря на мой пример, попробовать и реализовать себя в качестве военного. Сейчас обучается второй год. Всё ему нравится. Если смотреть на разницу поколений, дисциплина прививается современным поколениям с трудом.
— Кирилл Николаевич, какая история у вас? Знаю, что у вас сыновья тоже продолжили ваш путь.
— В городе, где я родился, было три военных училища. Мы постоянно бывали там. Мне очень нравилась форма одежды у курсантов высшего военно-учебного заведения. Нравилось, как они себя ведут. Они собраны, целенаправленны и устремлены. Я тоже поступил в высшее военно-учебное заведение, закончил его. Мой первый сын закончил военно-учебный центр СФУ. Сегодня он офицер и служит на Камчатке. Младший поступил в военно-учебный центр университета науки и технологий имени Решетнёва.
— Павел Фёдорович, какая история у вас?
— Моя история отличается, потому что я не являлся кадровым офицером до того, как пришёл работать в кадетский корпус. У нас тогда была другая страна и другие установки. Я призвался в армию после окончания школы и автошколы. Мы смотрели советские фильмы. Когда на сборном пункте в Красноярске увидели офицеров со старшим сержантом в голубых беретах — попросились к ним в команду. В Фергане, после полугода учебки, был Афганистан, там ранение. Потом поступил на художественно-графическое отделение педучилища Енисейска, так как любил рисовать. Закончил его и пришёл работать в свою родную школу, которую заканчивал в 1982 году. В 2002 году пришёл работать в кадетский корпус. С тех пор работаю там — от воспитателя до руководителя.
— Военное образование всегда было почётно. Офицеры были элитой нашего общества. Но всё же, в 90-е и в начале 2000-х происходит спад, ребята не шли учиться в военные вузы.
— Какова обстановка сейчас? Поменялась? Кирилл Николаевич?
— На сегодняшний день обстановка намного лучше. Но, большую роль сегодня играет СВО, прежде всего. На ТВ и по радио показывают и рассказывают, как вооружённые силы России выбивают зародившийся фашизм с территории исконно русских земель. Мальчишки сегодня смотрят — как действуют наши солдаты, как офицеры руководят личным составом и берут на себя многое. Поэтому считаю, что профессия военного с каждым днём увеличивает свой потенциал. Сегодня офицер — очень престижная профессия, в которой тебя накормят, напоят, а твоя семья будет в полном объёме обеспечена. И ты будешь нормальным человеком нашего общества.
— Дмитрий Евгеньевич, вы как представитель СФУ, расскажите…
— У нас в СФУ конкурс 2−3 человека на место, так как институт справляется с набором и обучением. Все офицеры у нас боевые. Они обучают тому, что сами прошли на фронте.
— На СВО хватает сейчас офицерских кадров?
— Да, на СВО главную роль играет офицер, который принимает решения как в отношении подразделения и вида техники. Поэтому офицер сегодня — главная фигура в армии России.
— Напомню, что наша тема сегодня — высшее военное образование. Летом 2025 года Минобороны объявило о запуске масштабной реформы военного образования. Проект образования под названием «Военное образование на службе отечеству» рассчитан на период до 2035 года. Как вы считаете, чем этот проект поможет?
— В зоне СВО применяется много новой техники. Она обновляется с каждым месяцем. Преподаватели военно-учебных заведений принимают весь опыт овладения этой техникой, что бы потом научить курсантов. Что бы они получили новые знания и были готовы.
— У нас на фронте развиваются виды вооружений. Но когда идёт соприкосновение с противником, — говорит Сергей Гребенюк, — мы более детально видим его технику. Поэтому наша технология начинает оперативно и быстро подстраиваться и делать семимильные шаги, что бы выйти в опережение противника.
— Павел Фёдорович, что касается кадетского образования, там что-то поменялось?
— Отношение к военному образованию желает оставлять лучшего. Есть некая алогичность. Аналогия: когда у нас мирное время, востребованы профессии мирного труда. Но сейчас другая ситуация. Мирное существование под угрозой. Логично, что всё, что связано с военным образованием, с военно-учётными специальностями должно быть на первом плане. Когда слушал министра обороны, хотелось, что бы эти военные реформы, действительно необходимые изменения затронули и образование в целом. И особенно кадетское образование. Потому что если мы не подготовим детей к курсантам, к тому, что они придут в учебные заведения и будут готовы воспринимать военные профессии, эффективность использования этих средств будет слабая.
Поэтому наша задача — обратить внимание на то, что общее образование в кадетских корпусах, в школах, является основанием, что бы на передок и за передок пришли те, кто решит военные задачи эффективно, с наименьшими потерями и с наибольшим эффектом для нашей родины.
— Кирилл Николаевич, насколько быстро внедряется обучение военным технологиям в военную действительность?
— Чуть-чуть обучение в высших военных учебных заведениях отстаёт от реальности, которая сегодня есть в СВО. Мне повезло и мои два сына закончили Красноярский кадетский корпус имени Александра Ивановича Лебедя. С первых дней учёбы преподаватели кадетского корпуса объясняли, что молодой мальчик должен распознать главное сегодня и принять нужное решение. Мальчишки уже после месяца пребывания в кадетском корпусе знали, какие у нах занятия завтра, послезавтра. Сегодня в зоне СВО действительно применяется новая техника и подходы к ведению боя другие. И мы маленечко отстаём. Но министерство обороны молниеносно реагирует на все задачи, которые сегодня стоят перед армией.
— Мы видим, что наши выпускники кадетского корпуса уже давно имеют более высокие результаты для поступления. Их уровень подготовки востребован военными училищами. Многое, что школьники постигают на первых курсах военно-учебных заведений, наши ученики прошли.
— Скажите, кроме знаний и образования и диплома, что ещё даёт военное образование?
— Даёт деловые качества мужчины, — говорит Кирилл Остапчук, — прежде всего, мужчина должен принимать решения. Я считаю так. Ещё даёт то, что сегодня офицер — элита нашего общества. Он защищён материально. Он может поехать отдыхать с семьёй. Социальные льготы, которые сегодня имеет офицер, начиная от бесплатного дополнительного образования и заканчивая медицинской составляющей. Сегодня в госпиталях и военных поликлиниках очередей нет. Сегодня престижная профессия офицера очень востребована.
— Как поступить в ваш вуз в СФУ?
— Можно прийти в военкомат и скомплектовать личное дело. С этим личным делом приехать в СФУ, когда идёт набор во все вузы. Библиотека с приёмной комиссией находится на горе. Там предоставляют специальности для поступления. Обучение бесплатное.
— Сегодня в полном объёме идёт набор в военные вузы, — говорит военный комиссар Кирилл Остапчук. — Для этого — первое, не надо выходить из дома. Нужно открыть компьютер с Интернетом. Сегодня в России более 40 высших учебных заведений. Если ты спортсмен, можешь поступить в Ленинградский институт физкультуры, если хочешь быть военным медиком — пожалуйста, в военно-медицинскую академию имени Сергея Мироновича Кирова. Хочешь связать судьбу с тыловым подразделением, у нас есть академия материально-технического обеспечения. Очень востребована сегодня артиллерия — бог войны. Что для этого нужно? Требуется выбрать своё направление, прийти в военкомат и написать заявление. Потом пройти профессионально-психологический отбор. Грамотные сотрудники военного комиссариата ещё раз с тобой побеседуют и выявят качества, по которым ты можешь поступить в какое-то военно-учебное заведение. Хочу сказать, что только на первом курсе курсант имеет звание рядовой. На втором курсе курсант подписывает контракт и проживает в общежитии. Учёба бесплатная. Денежное довольствие, которое курсант получает со второго курса равноценно довольствию военнослужащего, проходящего службу по контракту. И составляет от 38 тысяч рублей.
Такие же специальности есть и на гражданке, но никто на гражданке не будет иметь пенсию, которую сегодня имеет офицер российской армии. Есть ещё множество привилегий, на которые следует обратить внимание молодым людям.
— Кто из молодых видит интервью и хочет поступить в Краснодарское военное училище или в Санкт-Петербургское. Это возможно?
— Да. Это возможно.
— То есть система поступления не меняется?
— Совершенно верно: мы полностью ведём молодого человека от его прибытия в военкомат до зачисления в высшее военно-учебное заведение.
— Нужно понимать, что стремление к комфорту и благоприятному проживанию, — добавляет Павел Тимук, — это не является основным для военнослужащего. Военный человек — от слова война. Война — это наиболее экстремальные условия, куда попадает человек. Раз так, значит, он должен уметь выживать в военных условиях.
— У меня вопрос по поводу трудоустройства. Какие перспективы у молодого человека после окончания вуза?
— У нас в СФУ обучение происходит не так как в военных училищах, — объясняет Дмитрий Ящишын. Наш контракт заключается перед выпуском на 5-ом курсе — перед получением диплома. Это делает государство. То есть минобороны предоставляет места в любую точку России. Зависит от того, какие места службы предоставит министерство обороны. Выпускник без работы точно не останется.
— Сергей Николаевич, не останется?
— Нет. Это завершающий этап обучения — выпуск и подписание контракта. Можно попасть в любую точку России. Мой выпуск уезжал в Самару, Саратов, Оренбург, Москву.
— Прошу каждого гостя ответить на вопрос: что даёт высшее военное образование? Почему стоит идти в военный вуз?
— Военное образование даёт самостоятельность, — говорит Сергей Гребенюк. — Нести ответственность не только за свои действия, но и за людей, которые тебе подчинены в офицерской работе. С этим я сталкивался на СВО. Нёс ответственность за свою жизнь и за жизни 90-х бойцов, которые находились в моём подчинении.
— На моём примере военное образование дало мужской стержень, который появляется за время учёбы, — считает Дмитрий Ящишин. — С каждым годом обучения всё больше прививалась любовь к Родине и желание её защищать.
— Наши выпускники кадетского корпуса, — продолжает Павел Тимук, — пользуются особым спросом. Для них открываются вузы не только минобороны, но и всех силовых структур. Если говорить о приоритете при собеседовании в вузы, это касается наших выпускников — кадетов.
— Есть такая профессия — Родину защищать! — заканчивает Кирилл Остапчук. — Это, прежде всего, престиж, благополучие. Сегодня, когда наше государство проводит СВО, это ещё и героизм!
— Золотые слова!
Беседовала Юлия Внукова, программа «Всё для Победы!», ТК «Енисей».
16+