Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США продлили разрешение на переговоры для продажи активов ЛУКОЙЛа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало измененную лицензию на проведение переговоров и заключение условных договоров купли-продажи Lukoil International GmbH.

Источник: РБК

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало измененную лицензию на проведение переговоров и заключение условных договоров купли-продажи Lukoil International GmbH. Соответствующий документ размещен на сайте Минфина США.

Согласно обновленной лицензии, вести переговоры о продаже LIG, дочерней компании ЛУКОЙЛа за рубежом, можно до 1 мая 2026 года.

В конце октября 2025 года Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа. После этого компания приняла решение продать зарубежные активы. 29 января 2026 года стало известно, что концерн заключил предварительное соглашение о продаже с инвестиционной компанией Carlyle. Отмечалось, что в периметр сделки не входят активы в Казахстане.

ЛУКОЙЛ тогда сообщил, что перед продажей необходимо получить согласование регуляторов, в том числе разрешение OFAC. Фонд Carlyle заявлял, что сделка также зависит от проведения комплексной проверки due diligence.

Россия считает западные санкции против нее незаконными.

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

