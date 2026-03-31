США продлили разрешение на переговоры для продажи активов ЛУКОЙЛа

Согласно обновленной лицензии, вести переговоры о продаже LIG, дочерней компании ЛУКОЙЛа за рубежом, можно до 1 мая 2026 года.
В конце октября 2025 года Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа. После этого компания приняла решение продать зарубежные активы. 29 января 2026 года стало известно, что концерн заключил предварительное соглашение о продаже с инвестиционной компанией Carlyle. Отмечалось, что в периметр сделки не входят активы в Казахстане.
ЛУКОЙЛ тогда сообщил, что перед продажей необходимо получить согласование регуляторов, в том числе разрешение OFAC. Фонд Carlyle заявлял, что сделка также зависит от проведения комплексной проверки due diligence.
Россия считает западные санкции против нее незаконными.
