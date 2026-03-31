Спрос на стационарные телефоны снизился в Нижегородской области

За минувшие 10 лет количество стационарных телефонных аппаратов в Нижегородской области уменьшилось практически на 50%. Если в 2014 году их насчитывалось 1 069 819 единиц, то к 2024 году их осталось всего 548 777. Такие данные были представлены Нижегородстатом агентству НИА «Нижний Новгород».
Несмотря на рекомендации президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, который предложил россиянам вновь обратить внимание на стационарные телефоны, назвав их «огнетушителем для каждого дома» в условиях частых сбоев связи в различных частях страны, в Нижегородском филиале компании не фиксируют увеличения интереса к стационарной телефонии. За последний год абонентская база сократилась на 8%.
Между тем, жители региона уже адаптировались к временным ограничениям мобильного интернета, которые вводятся по соображениям безопасности. Они активно используют проводное подключение к интернету дома и прибегают к бесплатным точкам доступа Wi-Fi в общественных местах, которых в области насчитывается свыше двух тысяч. В периоды отсутствия мобильной связи также доступны сервисы, включенные в «белый список» Минцифры России.
