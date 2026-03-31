Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области в феврале резко подорожало газомоторное топливо

В Калининградской области в феврале зафиксирован заметный рост цен на газомоторное топливо: по сравнению с январём его стоимость увеличилась на 2,07% и достигла 39,01 рубля за литр. Такие данные приводит Калининградстат. Динамика цен на другие виды топлива за тот же период тоже показала рост, хотя и менее выраженный: бензин АИ‑92 подорожал на 0,65…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области в феврале зафиксирован заметный рост цен на газомоторное топливо: по сравнению с январём его стоимость увеличилась на 2,07% и достигла 39,01 рубля за литр. Такие данные приводит Калининградстат.

Динамика цен на другие виды топлива за тот же период тоже показала рост, хотя и менее выраженный: бензин АИ‑92 подорожал на 0,65% — до 67,36 рубля за литр;АИ‑95 — на 0,59%, до 71,17 рубля за литр;АИ‑98 — также на 0,59%, до 96,17 рубля за литр;дизельное топливо — на 0,09%, до 76,52 рубля за литр.

Годовая динамика цен демонстрирует более масштабное удорожание:

АИ‑92 за год подорожал на 12,02%;АИ‑95 — на 11,55%;АИ‑98 — на 9,06%;дизельное топливо — на 9%;газомоторное топливо — на 0,19%.

Таким образом, наибольший месячный рост в феврале пришёлся именно на газомоторное топливо, тогда как годовой прирост его стоимости оказался самым скромным среди всех видов горючего.