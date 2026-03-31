В Калининградской области в феврале резко подорожало газомоторное топливо

В Калининградской области в феврале зафиксирован заметный рост цен на газомоторное топливо: по сравнению с январём его стоимость увеличилась на 2,07% и достигла 39,01 рубля за литр. Такие данные приводит Калининградстат.
Динамика цен на другие виды топлива за тот же период тоже показала рост, хотя и менее выраженный: бензин АИ‑92 подорожал на 0,65% — до 67,36 рубля за литр;АИ‑95 — на 0,59%, до 71,17 рубля за литр;АИ‑98 — также на 0,59%, до 96,17 рубля за литр;дизельное топливо — на 0,09%, до 76,52 рубля за литр.
Годовая динамика цен демонстрирует более масштабное удорожание:
АИ‑92 за год подорожал на 12,02%;АИ‑95 — на 11,55%;АИ‑98 — на 9,06%;дизельное топливо — на 9%;газомоторное топливо — на 0,19%.
Таким образом, наибольший месячный рост в феврале пришёлся именно на газомоторное топливо, тогда как годовой прирост его стоимости оказался самым скромным среди всех видов горючего.