Победители конкурса строевой подготовки пройдут в красноярском торжественном марше 9 Мая

В Красноярском крае подвели итоги конкурса строевой подготовки, в муниципальных этапах которого приняли участие 1 645 человек. 162 победителя финала смогут пройти торжественным маршем в День Победы в Красноярске. В составе трех парадных расчетов они продемонстрируют навыки выполнения строевых приемов и воинского приветствия. Предварительно для участников парада пройдут сборы. Они стартуют 1 мая на базе краевого военкомата. Там ребята получат форменное обмундирование, дипломы и памятные знаки «Отличник строевой подготовки». Напомним, конкурс строевой подготовки проводится в крае с 2019 года для юношей и девушек от 14 до 18 лет. В состязаниях принимают участие курсанты военно-патриотических клубов, активисты «Юнармии» и «Движения первых». Выступления оценивают офицеры запаса, сотрудники военных учебных центров и силовых ведомств.