Для выпускников края стартует акция по успешному трудоустройству

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 по 17 апреля для будущих выпускников организаций профессионального и высшего образования пройдет акция краевой службы занятости «Открытые двери». Молодым людям помогут подготовиться к выходу на рынок труда, успешно трудоустроиться и адаптироваться на первом рабочем месте.
Для студентов выпускных курсов состоятся гарантированные собеседования для трудоустройства или включения в кадровый резерв, ярмарки вакансий и экскурсии на предприятия. На семинарах и тренингах им дадут основы самопрезентации и научат грамотно составлять резюме. Также участники получат консультации по трудовому законодательству.
Для ребят проведут заседания молодежных клубов при центрах занятости. К примеру, 13 апреля в Норильске на такой встрече выпускники Норильского техникума промышленных технологий и сервиса пообщаются с успешными предпринимателями и узнают, как построить карьеру в родном городе.
Отметим, что акция «Открытые двери» является частью проекта по профориентации и маршрутизации молодежи на предприятия Красноярского края. Он реализуется в рамках нацпроекта «Кадры». По инициативе Губернатора Михаила Котюкова Красноярский край в числе первых в стране приступил к реализации этого проекта.
Программу мероприятия и расписание экскурсий можно уточнить в центрах занятости. Контакты размещены на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.
