У электричек Самара — Похвистнево заменят состав в апреле

Электрички из Самары в Похвистнево и обратно будут ходить составом ЭП2Д.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2026 года в Самарской области у электричек заменят подвижный состав. Это коснется маршрута Самара — Похвистнево, сообщили в пригородной пассажирской компании.

«Весь апрель будет производиться замена подвижного состава ЭД4М на состав ЭП2Д. Причиной решения стала производственная необходимость», — рассказали в пресс-службе.

Состав заменят у пригородного поезда № 7528 Самара (19.37) — Похвистнево (22.17) 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 и 30 апреля. Изменение коснется и поезда № 7503 Похвистнево (11.23) — Самара (14.09) 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 и 29 апреля.

Напомним, скорый пригородный поезд начнет ходить между Самарой и Уфой с 8 мая 2026 года. Уже появилось расписание «Ласточки».