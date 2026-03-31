NPR: Иран в ходе атаки на авиабазу «Принц Султан» повредил не один, а два самолета E-3 Sentry AWACS

Издание цитирует американского чиновника, который на условиях анонимности рассказал, что в пятницу более десятка военнослужащих США, дислоцированных на базе, получили ранения. Как минимум пять военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Ранее NPR сообщало, что в результате иранской атаки на авиабазу ранения получили 20 военнослужащих.
По данным Пентагона, с начала войны 28 февраля потери США составили 13 человек убитыми и более 300 ранеными. Некоторые военнослужащие получили незначительные ранения и уже вернулись на службу, говорится в статье.
Ранее СМИ со ссылкой на спутниковые снимки писали, что один самолет E-3 Sentry настолько серьезно разрушен, что не подлежит восстановлению.
Иран опубликовал китайские спутниковые снимки, на которых виден горящий самолет. По данным Тегеран, был уничтожен один из топливозаправщиков, а еще три — повреждены.
«Посмотрите, что мы сделали с их воздушным командованием. Самое время вывести американские войска», — иронизировал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник, когда стал понятен масштаб пятничных ударов по базе «Принц Султан».
Он подчеркнул, что удары были нанесены по силам США, а не по самой Саудовской Аравии, добавив, что Иран «уважает» Саудовскую Аравию и считает саудовцев «братской нацией».