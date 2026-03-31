В Хабаровском крае сообщили о результатах добычи рыбы

В районах Охотского моря и Северных Курил сохраняется путина сезона «А» — периода, во время которого ведется активная добыча минтая, тихоокеанской сельди и трески. Рыболовные предприятия уверенно приближаются к выполнению годовых планов. Подробнее об успехах рыбаков рассказал контент-партнер «РГ» «AmurMedia».
В процессе добычи рыбы в Хабаровском крае участвуют 12 крупных и средних судов, которые принадлежат восьми рыбопромышленным компаниям. Большинство из них сосредоточено на промысле минтая. По последним данным, объем добычи этой рыбы превысил 111,5 тысячи тонн.
Помимо минтая добываются и другие водные биоресурсы. Так, одно из судов занимается ловлей сельди в Северо-Охотоморской подзоне. Сейчас объем выловленной рыбы достиг 27,5 тысячи тонн.
Несколько судов в акваториях Берингового и Охотского морей, а также у Восточной Камчатки выловили более пяти тонн трески, палтуса и ската.
Добычей крабов и креветок на участках Восточной Камчатки и Западного Сахалина занимаются три рыбопромышленные компании, улов достиг 2 700 тонн.
В начале марта открылся сезон добычи корюшки азиатской зубастой. Текущий объем улова достигает 82 тонны.
Подводная ловля малоротной корюшки в русле Амура и подзоне Приморье уже завершилась. Результат — 519 тонн.
Вылов антарктического клыкача составил 220,4 тонны.
Суммируя все результаты, общий объем добычи водных биоресурсов предприятиями Хабаровского края достиг 147,8 тысячи тонн, что иллюстрирует текущую динамику промыслового сезона.