В Хабаровском крае сообщили о результатах добычи рыбы

В процессе добычи рыбы в Хабаровском крае участвуют 12 крупных и средних судов, которые принадлежат восьми рыбопромышленным компаниям. Большинство из них сосредоточено на промысле минтая. По последним данным, объем добычи этой рыбы превысил 111,5 тысячи тонн.