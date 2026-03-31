В Челябинске создали эффективный метод получения материалов для электроники

ЧЕЛЯБИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый метод получения циркониевых материалов, которые нужны для электроники, датчиков и высокотемпературных покрытий. Он позволяет формировать нужные вещества с помощью слабого излучения, энергия которого до 10 тыс. раз меньше энергии, затрачиваемой при традиционных технологиях, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУрГУ.
«Заведующий кафедрой экологии и химической технологии ЮУрГУ Вячеслав Авдин и его коллеги Дмитрий Жеребцов, Алена Куваева, Даниил Учаев предложили альтернативный способ формирования кристаллической структуры циркониевых материалов. Его отличительная особенность заключается в том, что для синтеза таких материалов необходимо ультрафиолетовое или сверхвысокочастотное излучение, не особенно сильное, а 15−30 ватт (в традиционных установках используются сотни киловатт)», — сказали в пресс-службе.
В вузе добавили, что при синтезе используется особый тип излучения — оно не должно быть «как в микроволновке», требуется хаотически модулированное по амплитуде и частоте (подобное идет к планете от Солнца). «За счет таких особенностей новый метод позволяет формировать нужную наноструктуру вещества. При этом материал приобретает более точную иерархическую структуру, что повышает его чувствительность, прочность и стабильность», — отметили в вузе.
Ученые пояснили, что при использовании нового метода наночастицы размером около 4 нанометров объединяются в агломераты по 16 нанометров, а те — в образования размером порядка 100 нанометров. Нанокристаллы, полученные при УФ-облучении, имеют округлые формы, при СВЧ — хорошо ограненные.
По словам ученых, подобные циркониевые материалы, полученные новым методом, пригодны для создания адсорбционных смесей, высокочувствительных датчиков, замедлителей разрушения пластмасс.