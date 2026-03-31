Предстоящей ночью у жителей Калининградской области есть шансы увидеть полярное сияние

Шансы увидеть полярное сияние есть у жителей Калининградской области предстоящей ночью. Об этом предупреждает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отмечается, что вчера на Солнце произошла вспышка, выброс корональной массы от которой, по расчетам NASA, вызовет геомагнитную бурю уровня G2/G3 на Земле как раз в предстоящую ночь.
Увы, помешать наблюдениям может яркая фаза Луны и ночной туман, но на большей части региона небо должно быть чистым. Опытные любители фотографировать цветное небо знают, что наблюдать красоту лучше всего за городом, подальше от освещения.