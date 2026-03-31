Стало известно, какое давление повышает риск инсульта

Невролог Анна Копцева в беседе с NEWS.ru раскрыла, какое давление повышает риск инсульта.
Эксперт отметила, что инсульт часто развивается на фоне гипертонии, и опасность заключается в том, что повышенное давление может долго протекать без симптомов.
Копцева рекомендует людям старше 35 лет завести тонометр и хотя бы раз в неделю проверять давление. Нормальным считается показатель до 130 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом даже при хорошем самочувствии и отсутствии типичных признаков гипертонии — головной боли, усталости, проблем со сном — значения в покое выше 135 на 85 миллиметров ртутного столба служат сигналом тревоги и поводом обратиться к врачу.
По словам невролога, мировая практика показывает, что регулярный контроль давления позволяет снизить риск инсульта на 50%.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как не вызвать зависимость спреями от насморка.