Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Услугами воспользовались 12 человек за 3,5 года. КГК раскрыл схему с фиктивным трудоустройством выпускников колледжа в Беларуси

В Беларуси директор фирмы фиктивно трудоустроил 12 выпускников за 3,5 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси директор фирмы фиктивно трудоустроил 12 выпускников за 3,5 года. Подробности сообщает Комитет государственного контроля.

Органы финансовых расследований Могилевской области вместе с Комитетом госконтроля пресекли деятельность организации, которая оказывала выпускникам областного колледжа услуги по фиктивному трудоустройству.

Удалось установить, что директор организации, владеющей салоном по оказанию парикмахерских и косметических услуг, почти 3,5 года фиктивно трудоустраивал выпускников колледжа.

«Таким образом он помогал им уклоняться от возмещения в бюджет денежных средств, затраченных государством на подготовку специалистов», — отметили в ведомстве.

И пояснили, что организация заключала с выпускниками фиктивные договоры, в трудовые книжки вносились недостоверные записи о трудоустройстве. Для того, чтобы придать видимость реального трудоустройства выпускников организация даже платила минимальные отчисления в ФСЗН.

«При этом никто из якобы трудоустроившихся студентов в организации не работал. Липовые документы выпускники впоследствии представляли в колледж для подтверждения своего трудоустройства», — обратили внимание в КГК.

За услугу по фиктивному трудоустройству выпускники должны были каждый месяц платить директору около 200 рублей. Указанная сумма денег платилась в течение всего времени отработки. Выяснилось, что данной услугой воспользовались не менее 12 выпускников.

«Сумма причиненного государству ущерба в виде неуплаты ими средств, причитающихся за уклонение от прохождения от обязательной отработки, составила более 93 тысяч рублей», — уточнили в Комитете госконтроля.

В отношении директора организации, а также выпускников колледжа, которые воспользовались услугами, были заведены уголовные дела. В ведомстве сообщили, что причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

