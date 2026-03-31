В новосибирской школе № 69 прошел открытый урок проекта «Цифровой ликбез»

Открытый урок Всероссийского проекта «Цифровой ликбез» состоялся 19 марта в школе № 69 в Новосибирске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На уроке школьники узнали, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации, для чего нужен «Безопасный режим», а также как набор настроек «Семейная защита» помогает родителям обеспечить приватность для своих детей. Ребят научили создавать надежные пароли, напомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, вводить логины и пароли на неизвестных страницах, переводить деньги незнакомцам.
«Такие встречи с представителями ИТ-отрасли в формате открытого диалога позволяют ребятам освоить базовые принципы поведения в цифровой среде. Кроме того, данные уроки направлены также на антитеррористическое воспитание. Соцсети и мессенджеры — как раз те площадки, которые сегодня используются для вовлечения подростков в преступную деятельность, будь то дропперство или более тяжкие преступления», — подчеркнул заместитель руководителя центра защиты информации Новосибирской области Василий Полынский.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.