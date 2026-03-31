В новосибирской школе № 69 прошел открытый урок проекта «Цифровой ликбез»

«Такие встречи с представителями ИТ-отрасли в формате открытого диалога позволяют ребятам освоить базовые принципы поведения в цифровой среде. Кроме того, данные уроки направлены также на антитеррористическое воспитание. Соцсети и мессенджеры — как раз те площадки, которые сегодня используются для вовлечения подростков в преступную деятельность, будь то дропперство или более тяжкие преступления», — подчеркнул заместитель руководителя центра защиты информации Новосибирской области Василий Полынский.