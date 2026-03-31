Ректором КубГТУ стал доктор наук Игорь Лагерев

Ректором Кубанского государственного технологического университета официально назначен Игорь Лагерев. Соответствующий приказ 31 марта 2026 года подписал министр науки и высшего образования России.
Лагерев возглавляет вуз с апреля 2023 года. За это время университет добился ряда значимых результатов. Учебное заведение вошло в число вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического развития страны. Также реализуется долгосрочная программа развития, а сам университет стал победителем ряда федеральных и региональных конкурсов.
Особое внимание уделяется взаимодействию с предприятиями и практико-ориентированной подготовке студентов. За последние годы увеличился набор на первый курс по всем формам обучения. В 2023 году вуз впервые за длительный период показал положительный финансовый результат, а к 2025 году его консолидированный бюджет вырос на 47% по сравнению с 2023 годом. В том же году был обновлен рекорд по объему научных исследований — он составил 250 млн рублей. Также увеличился объем программ дополнительного профессионального образования.
Игорь Лагерев — доктор технических наук, профессор, почетный работник сферы образования России. До работы в КубГТУ он длительное время занимался научной и образовательной деятельностью в Брянской области. Является автором более 400 научных работ, обладателем 25 патентов и 52 программ для ЭВМ. Кроме того, он прошел программу подготовки управленческого кадрового резерва в сфере науки и высшего образования.
В декабре 2023 года коллектив университета избрал Лагерева ректором большинством голосов.