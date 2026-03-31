Ректором КубГТУ стал доктор наук Игорь Лагерев

Особое внимание уделяется взаимодействию с предприятиями и практико-ориентированной подготовке студентов. За последние годы увеличился набор на первый курс по всем формам обучения. В 2023 году вуз впервые за длительный период показал положительный финансовый результат, а к 2025 году его консолидированный бюджет вырос на 47% по сравнению с 2023 годом. В том же году был обновлен рекорд по объему научных исследований — он составил 250 млн рублей. Также увеличился объем программ дополнительного профессионального образования.