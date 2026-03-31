Каждый третий россиянин тратит деньги на виртуальные подарки в соцсетях

Многие российские пользователи готовы заплатить деньги за цифровые подарки и премиум-функции для знакомств. Опрос на эту тему провела социальная сеть Одноклассники совместно с сервисом ЮMoney.
Около 55% россиян отмечают, что им комфортно знакомиться и общаться онлайн. При этом 33% респондентов предпочитают знакомится в личных сообщениях или в комментариях в соцсетях, а еще 14% выбирают приложения для знакомств. Примерно 8% пользователей находят новых знакомых в онлайн-играх и стриминговых сервисах. Однако 42% не любят знакомиться онлайн, а еще 8% выбирают знакомства в реальной жизни.
Среди тех, кто любит общение онлайн, 28% участников опроса сразу пишут сообщения, а 26% начинают общение с лайков и реакций. Еще 24% респондентов ждут инициативы от собеседников. Около 13% людей делятся музыкой или мемами, а 9% отправляют виртуальные подарки, открытки или стикеры.
Платные подарки.
Больше трети опрошенных дарят платные подарки в соцсетях (37%). 20% пользователей делают это по особым случаям, а 17% — регулярно. Отмечается, что за 2025 год пользователи ОК отправили друг другу 58 млрд виртуальных подарков — это на 47% больше, чем годом ранее. Чаще всего подарки покупают на 23 февраля, 8 марта, Новый год, Рождество и День Победы.
35% респондентов предпочитают выражать эмоции бесплатно — словами и эмодзи. Еще 28% считают, что дополнительные покупки необязательны для проявления внимания.
Около 45% пользователей радуются, когда получают подарки в соцсетях, а 40% испытывают любопытство и интригу. 23% равнодушно относятся к виртуальным презентам, а 19% — с удивлением или неловкостью. Только 16% людей обращают внимание на то, платный подарок или нет.
Премиум-аккаунты.
За премиум-аккаунты и VIP-статусы в соцсетях и дейтинг-сервисах готовы платить 36% респондентов. По мнению 20% людей, платные функции экономят время и повышают шансы на знакомство, а 16% заинтересованы в бустах и суперлайках. Однако для 39% пользователей достаточно бесплатного функционала, а 25% принципиально не тратят на это деньги.
В процессе онлайн-общения 54% людей не тратят деньги на собеседников. У 20% расходы достигают 500−1000 рублей в месяц, у 8% — 1000−2000 рублей, у 3% — 2000−3000 рублей, а еще у 12% — более 5000 рублей в месяц.
