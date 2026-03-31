В правительстве рассказали подробности о застройке территории Дома Советов в Калининграде

Власти рассказали подробности о застройке территории Дома Советов в Калининграде. Проект обсуждали на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия региона.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе правительства, программа обновления области включает более 500 проектов по благоустройству и созданию инфраструктуры. В неё вошли строительство социальных объектов, реконструкция коммунальных сетей, капитальный ремонт дорог, берегоукрепление, закупка общественного транспорта. Общий объём финансирования составляет не менее 30 миллиардов рублей ежегодно, в том числе порядка семи миллиардов на благоустройство в муниципалитетах.
Вместе с тем у нас остаётся ряд важных объектов, по которым пока не найдено окончательное финансирование, и мы рассчитываем при поддержке наших федеральных коллег и социальных партнёров, в том числе крупных корпораций, найти необходимые решения. Уверен, что к 85-летию Калининградской области мы в полной мере увидим результат этой большой общей работы, — сказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании.
Как уточнили в областном правительстве, «в первую очередь речь о строительстве филиала национального центра “Россия” как символа общественного и культурного ядра региона». «Комплекс планируется разместить на территории 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, а также предполагается создание ландшафтного парка “Россия” площадью десять гектаров. Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современная транспортная инфраструктура. Филиал национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщили в пресс-службе.
В проект комплексного благоустройства городских пространств также включили Центральный парк, реконструкцию стадиона «Балтика» «с сохранением исторического наследия и развития спортивной функции», восстановление здания Янтарной мануфактуры. «Отдельное значение имеет проект пешеходного моста к острову Канта, который усиливает связанность городских пространств и туристических маршрутов», — добавили в правительстве.
Ранее Беспрозванных говорил о планах запустить пятилетку благоустройства в районах области, которую назвали программой «Калининград — 80−85». Он просил глав муниципалитетов и депутатов отработать вопрос с жителями и предоставить свои предложения.
В январе губернатор уже рассказывал об идее сделать парк и разместить на территории снесённого Дома Советов национальный центр «Россия». Алексей Беспрозванных также озвучивал план соединить новое общественное пространство мостом с островом Канта. Концепцию благоустройства обещали представить в июле. Проект рассчитывают реализовать за пять лет.
Национальный центр «Россия» открыли в 2024 году в Москве. Там работают интерактивные экспозиции об успехах страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Филиалы центра также располагаются во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске.