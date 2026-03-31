Жители Кубани жалуются на сбои мобильной связи и интернета

С утра 31 марта у части абонентов Краснодарского края не работают звонки и мобильный интернет, сбои наблюдаются у разных операторов.

Источник: Югополис

Жители Краснодарского края, в частности Краснодара, с утра 31 марта жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета.

У части абонентов не работает мобильный интернет, вместе с ним недоступны «белые списки», также не проходят звонки. Сбои наблюдаются не у всех абонентов и у разных операторов.

Одни пользователи столкнулись только с невозможностью дозвониться до другого абонента. У некоторых не работает интернет на мобильных устройствах, но нет проблем со связью. Есть и абоненты, у которых сеть полностью пропала после перезагрузки телефона.

Операторы связи пока не дают официальных разъяснений по ситуации. По данным сервиса «Сбой.РФ», Краснодарский край стал вторым по количеству жалоб на работу онлайн-сервисов.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что властями уже принято решение полностью заблокировать Telegram в России с 1 апреля. Роскомнадзор официально такие данные не подтверждал, но и не опровергал. 16 марта пользователи из разных регионов также жаловались на то, что Telegram не загружается в том числе и через проводной интернет.