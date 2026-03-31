3 тонны сомнительной рыбной и мясной продукции задержали в Нижегородской области

В первом квартале 2026 года в Нижегородской области выявили 12 нарушений при перевозке продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Совместно с автоинспекторами специалисты ведомства досмотрели 206 транспортных средств с грузом животного происхождения. В большинстве случаев нарушения касались перевозки продукции без ветеринарных сопроводительных документов и с нечитаемыми QR-кодами. В общей сложности удалось задержать свыше 3 тонн товара — мясной, молочной и рыбной продукции.
Нарушителям выдали восемь предостережений. Также сотрудники Россельхознадзора. направили шесть информационных писем в органы исполнительной власти субъектов РФ и другие ведомства для принятия мер реагирования.
