Московским автомобилистам порекомендовали сменить зимние шины на летние

Автомобилистам Москвы следует сменить зимние шины на летние в связи с потеплением. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: в области ночью еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время», — привела пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как пояснил ЦОДД, на летнюю резину стоит переходить, когда среднесуточная температура стабильно превышает плюс 7 градусов, а ночи проходят без заморозков. При такой погоде мягкие зимние шины теряют свои свойства, что приводит к увеличению тормозного пути.
На сухом асфальте эта разница может достигать 20 м, в случае резкого появления пешехода или препятствия такого запаса может не хватить для остановки. Езда на зимних шинах по мокрому асфальту в теплое время представляет особую опасность, подчеркнули в ЦОДД. Ведомство отдельно отметило, что использование шипованных шин запрещено с июня по август.
В заключение ЦОДД посоветовал автомобилистам проверить состояние технических жидкостей в машине, так как холода могли повлиять на их свойства. Там также призвали слить зимнюю незамерзайку и заменить ее на весеннюю или летнюю жидкость.
Накануне Министерство транспорта России разрешило москвичам перейти на летнюю резину. Водителям из других регионов в ведомстве рекомендовали обращать внимание на погодные условия и не спешить, если сохраняется риск ночных заморозков.
