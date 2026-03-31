В Красноярске разыскивают подозреваемого, укравшего телефон у школьницы

В Красноярске правоохранители просят жителей помочь установить личность и местонахождение подозреваемого в грабеже 10-летней девочки.
В пресс-службе красноярской полиции рассказали, что в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о грабеже ребенка. По словам красноярки, во дворе их дома на ул. Тимирязева, 43 у ее 10-летней дочери, когда она возвращалась со школы, неизвестный мужчина выхватил из рук сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей и скрылся.
Приметы подозреваемого: на вид 30−35 лет, рост 170−175 см, крупного телосложения, волосы темного цвета. Был одет: в пуховик темно-синего цвета, на рукаве имеется символика светлого цвета, штаны темные, ботинки коричневого цвета на белой подошве на шнурках и на молнии сбоку.
В настоящее время полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
Правоохранители просят граждан, которые узнали мужчину, сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 8−929−339−91−11 или 102.
