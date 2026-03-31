В Красноярске с наступлением тепла проверят все подпорные стены

Всего в Красноярске более 300 подпорных стен, за 127 из них отвечает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. Только за счет муниципалитета за последние 5 лет в городе отремонтировали больше 100 подпорных стен. Работа эта будет продолжаться. В 2026 году на ремонт подпорных стен предусмотрено 73,4 млн рублей.