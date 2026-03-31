В Красноярске с наступлением тепла проверят все подпорные стены

В Красноярске после схода снега проверят все подпорные стены, водоотводные лотки и трубы, сообщили в мэрии.
Подпорные стены чаще всего располагаются рядом с жилыми домами и служат для формирования придомовой территории или парковок, а также являются конструктивными элементами строений. Все их необходимо проверить, а также очистить и привести в порядок элементы, предназначенные для водоотведения.
"Подпорные стены, являющиеся муниципальной собственностью, уже начали проверять. На этот сезон сформирован план ремонта таких сооружений. Капитальный ремонт и другие необходимые работы в этом году проведут как минимум на 5 крупных объектах:
пр. 60 лет образования СССР, д. 21, около нежилого здания школы № 137 по ул. Судостроительной, 50, ул. Пограничников, 31а, ул. Красной Армии, 18, ул. Ады Лебедевой, 47а (Марковского, 72).
Для них уже определили подрядчика", — пояснили в мэрии.
Всего в Красноярске более 300 подпорных стен, за 127 из них отвечает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. Только за счет муниципалитета за последние 5 лет в городе отремонтировали больше 100 подпорных стен. Работа эта будет продолжаться. В 2026 году на ремонт подпорных стен предусмотрено 73,4 млн рублей.