Проблемы с водой на Южном берегу Крыма решат до 2030 года

До 2030 года на Южном берегу Крыма планируют решить проблему с нехваткой воды. Об этом в эфире «Крым 24» сообщила председатель комитета Госсовета республики по экологии Светлана Шабельникова.
В районе Большой Алушты планируют построить Солнечногорское водохранилище. Кроме того, будут возведены объекты на реке Марта. Они потребуются для снабжения Ялты. Общий объем водохранилищ составит 5,5 млн кубометров. Стоимость работ составит почти в 23 млрд рублей. Выполнить работы планируют до 2030 года.
Узнать больше по теме
