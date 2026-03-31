В Красноярском крае выявили завышение тарифов ЖКХ на 2,3 миллиарда рублей

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Красноярского края выявила завышенные расходы в тарифах ЖКХ на 2,3 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, поводов для проверки ресурсоснабжающих организаций было немало: жалобы жителей, публикации в СМИ и скачок цен.

Компании два года подряд закладывали в тарифы на коммунальные услуги лишние расходы. В прокуратуре выяснили: за ростом платежей часто стоят необоснованные расходы организаций, которые в итоге ложатся на плечи потребителей.

При этом профильное министерство тарифной политики, как считают в правоохранительных органах, не всегда пресекает нарушения.

Всего за два года прокуратура направила в ведомство 79 информаций о необходимости скорректировать так называемую необходимую валовую выручку компаний.

С тарифами связаны и уголовные дела. Так, должностные лица ООО «ВанавараЭнергоком» искусственно завысили цены на нефтепродукты, чтобы потом получить компенсацию выпадающих доходов. Это привело к росту тарифов.

Кроме того, после проверки прокуратура завела дело о мошенничестве при оказании услуг ЖКХ в селе Бражное.

Ранее мы писали, что в Железногорске Красноярского края вблизи многоквартирного дома по улице Школьной, 49 / Чапаева, 3 обрушился грунт. Подрядчик уже приступил к работам по устранению провала.