В Красноярском крае выявили завышение тарифов ЖКХ на 2,3 миллиарда рублей

Прокуратура Красноярского края выявила завышенные расходы в тарифах ЖКХ на 2,3 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, поводов для проверки ресурсоснабжающих организаций было немало: жалобы жителей, публикации в СМИ и скачок цен.
Компании два года подряд закладывали в тарифы на коммунальные услуги лишние расходы. В прокуратуре выяснили: за ростом платежей часто стоят необоснованные расходы организаций, которые в итоге ложатся на плечи потребителей.
При этом профильное министерство тарифной политики, как считают в правоохранительных органах, не всегда пресекает нарушения.
Всего за два года прокуратура направила в ведомство 79 информаций о необходимости скорректировать так называемую необходимую валовую выручку компаний.
С тарифами связаны и уголовные дела. Так, должностные лица ООО «ВанавараЭнергоком» искусственно завысили цены на нефтепродукты, чтобы потом получить компенсацию выпадающих доходов. Это привело к росту тарифов.
Кроме того, после проверки прокуратура завела дело о мошенничестве при оказании услуг ЖКХ в селе Бражное.
