Между Нижним Новгородом и Нови-Садом подписана дорожная карта о сотрудничестве

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и глава сербского города Нови-Сад Жарко Мичин подписали дорожную карту о сотрудничестве на 2026−2027 гг. Документ подписан во время визита нижегородской делегации в Сербию, а мероприятие было приурочено к 20-летию установления побратимских отношений между городами.
В апреле 2006 года соглашение о побратимстве подписала Майя Гойкович, которая тогда была мэром Нови-Сада. Сейчас она присутствовала на встрече, уже будучи президентом Правительства автономного края Воеводина, административным центром которого является второй по величине город Сербии Нови-Сад.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что двадцать лет побратимских отношений были плодотворными, так как города объединяют не только многовековая история и духовная близость между российским и сербским народами, но и общие ценности.
«Мы совместно реализовали множество ярких проектов практически во всех областях: в сферах экономики, образования, культуры, спорта и туризма. Нижегородские предприятия регулярно принимали участие в Международной Агропромышленной выставке в Нови-Саде. Юные спортсмены — пловцы, волейболисты, футболисты — неоднократно участвовали в турнирах на территориях наших городов. Интенсивно осуществлялся межшкольный обмен с участием наших нижегородских гимназий № 2 и № 13 и новисадскими гимназиями “Исидора Секулич” и “Лаза Костич”. Нижегородский университет имени Н. И. Лобачевского также активно развивал множество совместных проектов с новисадскими образовательными учреждениями, в том числе летние школы по русскому и сербскому языкам. Яркие культурные проекты реализованы в сотрудничестве с сербским национальным театром в Нови-Саде. Кроме того, делегация Нови-Сада регулярно принимает участие в Международном форуме “Города-побратимы и партнёры” и Дне города Нижнего Новгорода», — рассказал мэр Нижнего Новгорода.
Юрий Шалабаев отметил, что теперь отношения между городами вышли на новый уровень. Например, планируется расширить сотрудничество в сфере туризма, и в скором времени между Нижним Новгородом и столицей Сербии Белградом будет установлено прямое авиасообщение, а оттуда до Нови-Сада рукой подать. Глава Нижнего Новгорода пригласил коллег и жителей города-побратима посетить столицу Приволжья. В своем канале в мессенджере Мах Юрий Шалабаев также написал, что для сербских туристов, которые интересуются православными святынями и хотят посетить Нижний Новгород, богатый такими святынями, будет проработан вопрос об оказании содействия в организации паломнических туров.
В свою очередь глава Нови-Сада Жарко Мичин отметил, что Сербия и Россия всегда были в тесном сотрудничестве — вместе боролись с фашизмом во время Второй мировой войны и помогали друг другу после неё.
«Сербско-русские отношения выходят далеко за рамки дипломатических — это братство, которое прошло испытание самым сложным военным временем. Сегодня наша историческая близость получила свое современное подтверждение в сотрудничестве между нашими городами — Нижним Новгородом и Нови Садом. И визит нижегородской делегации — это логическое продолжение нашего плодотворного сотрудничества на благо наших народов», — сказал Жарко Мичин.
Находясь в Сербии, нижегородская делегация планирует провести несколько встреч: с представителями деловых кругов Нови-Сада и автономного края Воеводины, с руководством Университета Нови-Сада, а также посетить Футбольную академию.