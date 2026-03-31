Между Нижним Новгородом и Нови-Садом подписана дорожная карта о сотрудничестве

«Мы совместно реализовали множество ярких проектов практически во всех областях: в сферах экономики, образования, культуры, спорта и туризма. Нижегородские предприятия регулярно принимали участие в Международной Агропромышленной выставке в Нови-Саде. Юные спортсмены — пловцы, волейболисты, футболисты — неоднократно участвовали в турнирах на территориях наших городов. Интенсивно осуществлялся межшкольный обмен с участием наших нижегородских гимназий № 2 и № 13 и новисадскими гимназиями “Исидора Секулич” и “Лаза Костич”. Нижегородский университет имени Н. И. Лобачевского также активно развивал множество совместных проектов с новисадскими образовательными учреждениями, в том числе летние школы по русскому и сербскому языкам. Яркие культурные проекты реализованы в сотрудничестве с сербским национальным театром в Нови-Саде. Кроме того, делегация Нови-Сада регулярно принимает участие в Международном форуме “Города-побратимы и партнёры” и Дне города Нижнего Новгорода», — рассказал мэр Нижнего Новгорода.