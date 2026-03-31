Полнолуние в апреле 2026: когда и где наблюдать розовую Луну в Челябинске?

Где смотреть на Розовую луну в Челябинске.
Лучше всего наблюдать явление на открытых площадках вдали от городских огней. В городе для этого подойдут смотровая площадка в парке имени Гагарина, берег реки Миасс, Театральная площадь, парк «Северо-Западный», а также городской бор и берега Шершневского водохранилища.
Если же есть возможность выехать за город, для лучшей видимости стоит отправиться в сторону Аргаяша, Увильдов или на смотровую площадку на Монахи — там небо будет значительно темнее.
Почему её называют «розовой».
Название пришло из традиций коренных народов Северной Америки. Они связывали апрельское полнолуние с сезонными изменениями в природе: в это время расцветал шиловидный флокс — стелющееся растение с мягкими розовыми лепестками. Цветущие поля создавали иллюзию розоватого свечения, и этот образ закрепился в названии — розовая луна.
Иногда наблюдатели действительно во время полнолуния замечают лёгкий розовый или пурпурный оттенок. Такое бывает, когда в атмосфере много влаги, пыли или дыма, а также когда луна висит низко над горизонтом. Свет преломляется — и глаз видит необычные краски. Но это скорее редкий атмосферный спецэффект, чем правило.