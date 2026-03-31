Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полнолуние в апреле 2026: когда и где наблюдать розовую Луну в Челябинске?

Совсем скоро в небе можно будеть наблюдать эффектное явление — розовое полнолуние в апреле 2026 года. Красивое зрелище будет видно по всему миру, в том числе и в Челябинской области. В Челябинске смотреть на Розовую луну в 2026 году лучше всего вечером 1 апреля. Астрономический пик полнолуния наступит утром 2 апреля в 07:11 по местному времени.

Сейчас в Ричмонде: +23° 7 м/с 53% 763 мм рт. ст. +22°

Где смотреть на Розовую луну в Челябинске.

Лучше всего наблюдать явление на открытых площадках вдали от городских огней. В городе для этого подойдут смотровая площадка в парке имени Гагарина, берег реки Миасс, Театральная площадь, парк «Северо-Западный», а также городской бор и берега Шершневского водохранилища.

Если же есть возможность выехать за город, для лучшей видимости стоит отправиться в сторону Аргаяша, Увильдов или на смотровую площадку на Монахи — там небо будет значительно темнее.

Почему её называют «розовой».

Название пришло из традиций коренных народов Северной Америки. Они связывали апрельское полнолуние с сезонными изменениями в природе: в это время расцветал шиловидный флокс — стелющееся растение с мягкими розовыми лепестками. Цветущие поля создавали иллюзию розоватого свечения, и этот образ закрепился в названии — розовая луна.

Иногда наблюдатели действительно во время полнолуния замечают лёгкий розовый или пурпурный оттенок. Такое бывает, когда в атмосфере много влаги, пыли или дыма, а также когда луна висит низко над горизонтом. Свет преломляется — и глаз видит необычные краски. Но это скорее редкий атмосферный спецэффект, чем правило.