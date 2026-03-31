ФСБ усилило контроль за защитой государственной тайны в Калининградской области

В 2025 году управление Федеральной службы безопасности по Калининградской области провело масштабную работу по профилактике правонарушений в сфере защиты государственной тайны. За отчётный период специалисты осуществили 73 проверки режима секретности в органах власти, на предприятиях и в организациях, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Результаты проверок выявили ряд нарушений, по которым были приняты строгие меры реагирования: к административной ответственности привлечено 169 лиц, а общая сумма взысканных административных штрафов превысила 1,2 млн рублей. Кроме того, руководителям проверяемых организаций направлено 114 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, и 171 представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению административных правонарушений.
Вместе с этим, трём гражданам, допущенным к государственной тайне, вынесены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).
Благодаря комплексу проведённых мероприятий УФСБ удалось своевременно пресечь предпосылки для разглашения и утраты государственной тайны, а также выявить и локализовать угрозы безопасности в этой сфере на региональном уровне, сообщили в ведомстве.
С 2025 года существенно ужесточены финансовые санкции за нарушения в области защиты гостайны. Согласно обновлённым положениям ч. 7 ст. 13.12 КоАП РФ, размеры штрафов увеличились кратно и теперь составляют:
для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
УФСБ напоминает: разглашение, утрата либо незаконное получение сведений, отнесённых к государственной тайне, влечёт за собой установленную законом административную и уголовную ответственность. Соблюдение режима секретности — обязанность всех лиц, имеющих доступ к такой информации.