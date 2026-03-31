Водитель трамвая в Перми помог поймать зацепера

Нарушителя задержали сотрудники специальных служб.

Источник: Комсомольская правда

В Перми вечером 30 марта, около 22:30, водитель трамвая помог задержать одного из зацеперов, рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта. Он заметил группу нарушителей и вызвал специальные службы, которым удалось задержать одного из зацеперов.

Молодого человека доставили в ближайший отдел полиции. Сейчас транспортное предприятие готовит материалы для привлечения к ответственности остальных участников инцидента. Движение трамваев было приостановлено на 15 минут.

В ведомстве напомнили, что участие в зацепинге влечет за собой административную ответственность, в том числе для родителей несовершеннолетних. К тому же, ребенку грозит постановка на учет. Также зацеперы рискуют получить удар током или упасть под колеса, что может привести к трагическим последствиям.