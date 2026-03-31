В Минске проезд по одной из улиц закроют до декабря 2026 года. Подробности приводит телеграм-канал «Минскэнерго».
Движение транспорта по улице Центральной (речь идет про участок от местного проезда вдоль Партизанского проспекта в районе дома № 109 и до улицы Украинской) будет ограничено в период с 1 апреля по 16 декабря 2026 года.
В ведомстве отметили, что причиной является проведение запланированной реконструкции тепловых.
